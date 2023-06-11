Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Ünal Şirin ve yabancı uyruklu A.A.A, A.M.S., S.G.C. yaralandı. Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal Şirin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.