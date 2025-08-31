Karabük'te Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı
Güncelleme:
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucunda birinin bahçeye devrilmesiyle 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında S.A.yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 BSA 827 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.G. ile yanındaki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
