Karabük'te trafik kazalarında bir kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Safranbolu ilçesi Hacıhalil Mahallesi Gümüş Sokak'ta seyreden Ö.K. yönetimindeki 06 BAD 46 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde ise iş makinesi taşıyan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, köprüden geçtiği sırada dereye devrildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.