Karabük'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Olay

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir otomobilin arka kapısının açık şekilde yük taşırken görüntülenmesi, trafik güvenliğini riske attı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Karabük'te otomobilin kapısı açık şekilde yük taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kartaltepe Mahallesi İkbal Sokak'ta seyreden otomobil, arka kapısı açık şekilde yük taşıyarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar, başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobilin arka kapısı açık şekilde yük taşıdığı görülüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.