Karabük'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Olay
Karabük'te bir otomobilin arka kapısının açık şekilde yük taşırken görüntülenmesi, trafik güvenliğini riske attı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Karabük'te otomobilin kapısı açık şekilde yük taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kartaltepe Mahallesi İkbal Sokak'ta seyreden otomobil, arka kapısı açık şekilde yük taşıyarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
O anlar, başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobilin arka kapısı açık şekilde yük taşıdığı görülüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel