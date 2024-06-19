Karabük'te trafik ekipleri Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam ediyor

Karabük'te trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilde sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.

Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etti.