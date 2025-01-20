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Karabük'te TOKİ Projesi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Karabük'te TOKİ Projesi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor
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AK Parti Karabük milletvekilleri ve yetkilileri, Soğuksu Mahallesi'nde başlayan 3. Etap TOKİ Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında 866 konut, işyerleri ve sosyal donatı alanları yer alıyor.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Soğuksu Mahallesi'nde yapımına başlanan 3. Etap TOKİ Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 866 konut, 53 işyeri, cami, Kur'an Kursu, sosyal donatı alanları ve altyapı çalışmaları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Soğuksu Mahallesi'nde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Keskinkılıç da projenin, Karabük'ün geleceği için atılan çok önemli bir adım olduğunu anlattı.

Çetinkaya, proje çalışmalarının her aşamasında destek vereceklerine değinerek, Karabük'ün kentsel dönüşüm alanındaki en önemli adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Salt, projenin, AK Parti'nin insan odaklı siyaset anlayışının yansıması olduğunu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonları doğrultusunda Karabük'ü geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TOKİ tarafından yapılan Soğuksu 3. Etap Projesi, modern yaşam alanları ve sosyal imkanlarıyla Karabük'te önemli değişim başlatacak. 866 adet 2+1 ve 3+1 konut, iş yerleri, cami, çocuk parkları ve diğer sosyal donatılarla bölgenin en önemli yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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