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Karabük'te Tırla Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Karabük'te bir tırla çarpışan otomobilde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karabük'te tırla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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