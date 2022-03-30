Karabük'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız, hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde ilerleyen Ergül Boz'un (22) kullandığı 78 YD 701 plakalı motosiklet ile Hayrettin Sağlam yönetimindeki 05 AAV 818 plakalı tır, Jandarma Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, motosikletin sürücüsü Boz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz'u Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Boz'un Karabük Üniversitesinde öğrenci olduğu belirtildi.

Tırın sürücüsü Sağlam, ifade için polis tarafından karakola götürüldü.