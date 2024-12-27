Karabük'te Tırın Şarampole Devrilme Anı Güvenlik Kamerasında
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, önce bariyere çarptı ardından şarampole devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen tır bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde L.A. idaresindeki yabancı plakalı tır, kontrolden çıktı.
Önce yol kenarındaki bariyere çarpan tır, daha sonra şarampole devrildi.
Maddi hasarın oluştuğu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel