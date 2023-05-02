Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Karabük'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara istikametinden Karabük'e gelen Oktay A. (35) yönetimindeki 78 BB 028 plakalı otomobil, önünde seyreden Yıldıray K'nin (26) kullandığı tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Kamil Y. (49) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel