Karabük'te tır ile çarpışan otomobilde 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobil, Mermer kavşağında S.Y. yönetimindeki 78 ABD 636 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü B.K. ile yanındaki E.K. (14), B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.