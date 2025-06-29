Karabük'te Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Tamamlandı

Karabük'te Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Tamamlandı
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AK Parti Genel Merkez tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' eğitim programı, siyasal iletişimden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunarak Karabük'te başarıyla tamamlandı. AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, programın bilgiyle güçlendirilmiş teşkilatlar için önemli olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programı Karabük'te tamamlandı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 dersten oluşan eğitim programında, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu dersi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Sıkça Sorulan Sorular" başlıklı dersi gazeteci Ferhat Murat, "Motivasyon" konulu dersi eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı dersi önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "Kişisel Gelişim" konulu dersi ise Doç. Dr. Mustafa Aslan sundu.

Teşkilat üyeleri, eğitim süreci boyunca siyasal iletişimden liderliğe, motivasyondan kişisel gelişime kadar geniş bir alanda hem teorik hem de pratik bilgi edinme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, akademinin, teşkilatların bilgiyle güçlendiği, ortak dava ruhunu pekiştiren kıymetli bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, donanımlı ve bilinçli kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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