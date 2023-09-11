Karabük'te Ters Yönde İlerleyen Otomobile İdari Para Cezası
Karabük-Kastamonu kara yolunda ters yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin plakasına 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.
Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin plakasına 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük- Kastamonu kara yolunda ters yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.
Otomobilin plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel