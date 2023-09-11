Karabük'te Ters Yönde İlerleyen Otomobile İdari Para Cezası

Karabük-Kastamonu kara yolunda ters yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin plakasına 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.