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Karabük'te Ters Yönde İlerleyen Otomobile İdari Para Cezası

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Karabük-Kastamonu kara yolunda ters yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin plakasına 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin plakasına 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük- Kastamonu kara yolunda ters yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.

Otomobilin plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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