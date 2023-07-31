Karabük'te tekme tokatlı kavga kamerada

Karabük'te bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 gençle tekme tokat kavga etti. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 genç ile tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga gençlerin araca binip olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.