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Karabük'te tekme tokatlı kavga kamerada

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Karabük'te bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 gençle tekme tokat kavga etti. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 genç ile tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga gençlerin araca binip olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te tekme tokatlı kavga kamerada

KARABÜK Karabük'te bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 gençle tekme tokat kavga etti.

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 genç ile tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga gençlerin araca binip olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük kavga Güncel Haberler

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