Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı Güncel Haberler Karabük'ün Yenice ilçesinde tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Karabük'ün Yenice ilçesinde tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Derebaşı köyü Karamanlar Mahallesi'nde İsmet Karaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Karaman Karabük Güncel Haberler

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