Karabük'te Tehlikeli Yolculuk Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Karabük'te motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 2 bin 886 lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir sürücünün, 55 AKM 128 plakalı motosikletin önünü kaldırarak ilerlediğini görmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin ihtarına uymayan sürücüye, "trafik görevlilerinin uyarı ve ikazlarına uymamak", "trafik güvenliği ile yönetmelikte belirtilen yasaklara uymamak" ile "kask takmamak" maddelerinden 2 bin 886 lira, motosikletteki yolcuya ise kask takmadığı için 690 lira idari para cezası kesildi.