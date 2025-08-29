Karabük'te Tehlikeli Taşımacılık Yapan Sürücüye Ceza
Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hafif ticari araç sürücüsüne, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 bin 72 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Atatürk Bulvarı'nda tehlikeli taşımacılık yaparak trafiği tehlikeye düşüren 78 AAS 206 plakalı hafif ticari araç sürücüsüyle ilgili çalışma yaptı.
İnceleme sonucunda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 2 bin 72 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel