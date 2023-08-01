Karabük'te Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir otomobil sürücüsü, tünellerde birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek sürücünün plakasını tespit etti ve 1387 lira ceza uyguladı.