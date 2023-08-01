Karabük'te Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir otomobil sürücüsü, tünellerde birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek sürücünün plakasını tespit etti ve 1387 lira ceza uyguladı.
Karabük'te tünellerde birçok kez şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 1387 lira ceza uygulandı.
Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir otomobildeki yolcu, arkalarından gelen başka bir otomobilin sürücüsünün tehlikeli şerit değiştirdiğini fark etti.
Yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde otomobil sürücüsünün birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği ve karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.
Görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Tünellerdeki kamera kayıtlarını izleyerek otomobilin plakasını belirleyen ekipler, ilgili kanun maddesi gereğince 1387 lira ceza uyguladı.