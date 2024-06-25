Karabük'te tartıştığı kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Karabük'te bir çay ocağında tartıştığı kadını bıçakladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Karabük'te tartıştığı kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında dün Emine A'yı (27) bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Murat D. (31), polis ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'de arkadaşının evinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan Murat D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.