Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinden Eflani yönüne giden Ahmet A. yönetimindeki 74 BP 776 plakalı otomobil, Çalıkahvesi bölgesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Fatma ve Ramazan A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title