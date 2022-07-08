Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kent merkezinden Eflani yönüne giden Ahmet A. yönetimindeki 74 BP 776 plakalı otomobil, Çalıkahvesi bölgesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Fatma ve Ramazan A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

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