Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma sonucunda 6 obje ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
Karabük merkez Yeşil Mahalle'de 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.