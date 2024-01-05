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Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'te yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma sonucunda 6 obje ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Karabük merkez Yeşil Mahalle'de 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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