Karabük'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 64 Sikke Ele Geçirildi

Karabük'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 64 Sikke Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen operasyonda, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 64 sikke ile birlikte çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Şüphelilere, kültürel varlıkları koruma kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Karabük'te farklı dönemlere ait 64 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 64 sikke, 7 muhtelif ebatlarda fosil taş, lahit mezarından çıkarıldığı değerlendirilen küpe, bilezik, tarak, yüzük ve kolye gibi 49 tarihi obje ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler R.U, C.B. ve M.K. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Galatasaray'dan Muslera için duygusal mesaj

Galatasaray'dan Muslera için duygusal mesaj
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Efsane geri dönüyor! Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi!

Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.