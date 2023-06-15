Karabük'te taksi sürücüsü ile vatandaşın yol ortasındaki kavgası kamerada

Karabük'te taksi şoförü ile vatandaşın yol ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında vatandaşın yakını olan bir kadının ise eline aldığı taşı taksiciye vuracağı sırada vatandaşlar engel oldu.

Taksi sürücüsü ile vatandaşın yol ortasındaki kavgası kamerada

KARABÜK - Karabük'te taksi şoförü ile vatandaşın yol ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında vatandaşın yakını olan bir kadının ise eline aldığı taşı taksiciye vuracağı sırada vatandaşlar engel oldu.

Olay, 100.Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan taksi durağı önünde meydana geldi. 3 kadın ve 2 erkeğin olduğu grup bilinmeyen bir nedenle taksi şoförü M.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle gruptaki erkeklerden biri ile taksi şoförü yolda kavgaya tutuştu. Bu sırada kadınlardan biri ise yol kenarından aldığı taş parçasını taksiciye vuracağı sırada diğer taksiciler araya girerek önledi. Diğer şoförlerin araya girdiği kavga polisin gelmesiyle sona erdi. Polis Merkezi'ne götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşanan kavga anı ise bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.