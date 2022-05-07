Son dakika haber | Sürücü ile esnafın park tartışması güvenlik kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir esnaf ile aracını park etmeye çalışan kadın sürücü arasında yaşanan tartışma güvenlik kamerasınca görüntülendi.

26 Nisan sabahı iş yerini açmak için gelen Mükerrem Ö, Atatürk Mahallesi Akter Sokak'ta 78 AAK 263 plakalı otomobilini yol kenarına park etmek istedi.

Bu sırada bir kişi, Mükerrem Ö'ye dükkanının önünü kapattığı gerekçesiyle aracını başka bir yere park etmesini söyledi.

Aracını park etmeye çalışan kadın sürücü ile park etmesini istemeyen esnaf arasında tartışma yaşandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mükerrem Ö, AA muhabirine, dükkanını açmak için geldiğinde aracını park edecek yer bulamadığını söyledi.

Otomobilini yolun karşısında müsait olan alana park etmeye çalıştığını belirten Mükerrem Ö, "Bu sırada otomobilimi park ettiğim yerdeki dükkan sahibi aracı oraya park etmememi söyledi. Başka yer olmadığı için oraya park etmem gerekiyordu. Sonra aramızda tartışma yaşandı. Yol trafik işaretleriyle yasaklı olan bir yer değil. Karakola gidip şikayetçi oldum. Tutanak tutuldu." diye konuştu.

AA / Güncel