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Karabük'te suç örgütü çökertildi, 6 şüpheli tutuklandı

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Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonunda elebaşılığını S.Y. ve İ.Y.'nin yaptığı suç örgütü çökertilirken 6 şüpheli tutuklandı.

KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonunda elebaşılığını S.Y. ve İ.Y.'nin yaptığı suç örgütü çökertilirken olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da 'Kuyu-10' adı verilen operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını S.Y. ve İ.Y.'nin yaptığı suç örgütü çökertilirken 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 210 senet, 4 pos cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, yağma, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra silahlı eylemler gerçekleştirdikleri, yargılamalarda ceza almamak amacıyla mağdur kişilerin üzerinde tehdit ile baskı kurarak şikayetçi olmamaya zorladıkları öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.Y., İ.Y., V.Y., Y.G., E.M., D.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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