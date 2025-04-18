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Karabük'te Su Samurları ve Karacalar Kamerada Görüntülendi

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Karabük'te Araç Çayı'nda bir yolcu, su samurları ve balıkçıl kuşunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ayrıca Ovacık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, iki karacakla karşılaştı.

Su samurları, balıkçıl kuşu ve karacalar kamerada

KARABÜK - Karabük'te su samurları ile balıkçıl kuşu ve 2 karaca cep telefonlarıyla görüntülendi.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen bir yolcu, peronların yakınından geçen Araç Çayı'nda yan yana balık avlayan balıkçıl kuşu ve su samurunu fark etti.

Taşın üzerinde dinlenen su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar köyü mevkisinden geçen Araç Çayı kenarında gezinen çocuklar da su samuruyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Ovacık ilçesi Boduroğlu Yaylası'nda ise doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş 2 karacayla karşılaştı. Karacalardan biri uzaklaşırken diğeri bir süre vatandaşa baktıktan sonra gözlerden kayboldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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