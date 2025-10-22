Karabük'te Su Oluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Acıöz köyünde, 87 yaşındaki Şevket Özdoğan evinin bahçesindeki su oluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özdoğan'ı hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.
Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği, buzdolabından bozma oluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel