Haberler

Karabük'te Su Oluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'te Su Oluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Acıöz köyünde, 87 yaşındaki Şevket Özdoğan evinin bahçesindeki su oluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özdoğan'ı hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.

Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği, buzdolabından bozma oluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.