Karabük'te su kuyusuna düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı Karabük'ün Yenice ilçesinde su kuyusuna düşen inek kurtarıldı. Karabük'ün Yenice ilçesinde su kuyusuna düşen inek kurtarıldı. Derebaşı köyünde, iki metre derinliğindeki su kuyusunda inek olduğunu fark eden vatandaşlar, kurtarma çalışması başlattı. Burada sıkışan ineği kuyunun girişinin darlığı nedeni ile çıkartamayan vatandaşlar, ilçeden iş makinesi kiraladı. Kuyunun üst kısmı kırılarak halat bağlanan inek, iş makinesi yardımı ile yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda kuyudan çıkartıldı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te su kuyusuna düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.