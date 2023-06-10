Karabük'te Su Borusu Patlaması Sonucu Yol Çöktü

Karabük'te sağanak yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda çökme meydana geldi. Yolun altından geçen demir su borusu patladı ve bölgede yol tamamen çöktü. İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı ve trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif bir güzergah belirlendi.