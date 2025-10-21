Karabük'te Sonbahar Güzelliği: Ormanlar Görsel Şölen Sunuyor

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlara hakim olan güz mevsiminin tonları görsel şölen oluşturuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolu, fotoğraf tutkunlarına bu güzel manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

Kentin yüzde 70'ini kaplayan ağaçlık alanlara hakim olan sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası havadan görüntülendi.