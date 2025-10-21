Haberler

Karabük'te Sonbahar Güzelliği: Ormanlar Görsel Şölen Sunuyor

Karabük'te, yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip il olarak, ağaçların sonbahar renkleri görsel bir şölen oluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, zengin doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlara hakim olan güz mevsiminin tonları görsel şölen oluşturuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolu, fotoğraf tutkunlarına bu güzel manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

Kentin yüzde 70'ini kaplayan ağaçlık alanlara hakim olan sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
