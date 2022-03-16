Site bahçesinde çimlere uzanan tilki görüntülendi
AA - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde girdiği sitenin bahçesinde bir süre çimlerde uzanan tilki, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde girdiği sitenin bahçesinde bir süre çimlerde uzanan tilki, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Emek Mahallesi'nde Ayvazlar Sitesi'nin bahçesinde tilki gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.
Çimlerin üzerine uzanan tilki, site sakinlerince cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Bir süre çimlerde yatan tilki, daha sonra gözden kayboldu.