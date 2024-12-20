Karabük'te Sis Görsel Şölen Yarattı
Karabük genelinde etkili olan sis, özellikle Safranbolu ilçesinde görsel bir şölen oluşturdu. Dron ile kaydedilen görüntüler, binaları görünmez hale getiren yoğun sis tabakasını gözler önüne serdi.
Şehri kaplayan sis görsel şölen oluşturdu
KARABÜK - Karabük genelinde etkili olan sis görsel şölen oluştururken gökyüzünü kaplayan sis tabakası da dronla kaydedildi.
Sabah saatlerinden itibaren Karabük ve Safranbolu ilçesinde yoğun sis etkili oluyor. Yapı ve binaları görünmez hala getiren sis görüş mesafesini de kısalttı. Sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerlerken şehrin üzerini kaplayan sis tabakası da dron ile görüntülendi. Görsel şölen oluşturan sis bulutlarının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.