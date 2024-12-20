Karabük'te Sis Görsel Şölen Yarattı

Şehri kaplayan sis görsel şölen oluşturdu

KARABÜK - Karabük genelinde etkili olan sis görsel şölen oluştururken gökyüzünü kaplayan sis tabakası da dronla kaydedildi.

Sabah saatlerinden itibaren Karabük ve Safranbolu ilçesinde yoğun sis etkili oluyor. Yapı ve binaları görünmez hala getiren sis görüş mesafesini de kısalttı. Sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerlerken şehrin üzerini kaplayan sis tabakası da dron ile görüntülendi. Görsel şölen oluşturan sis bulutlarının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.