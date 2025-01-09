Karabük'te Sis Etkisi Sürücüler için Tehlike Oluşturdu
Karabük'te meydana gelen yoğun sis, kent merkezinde görüş mesafesini büyük ölçüde azalttı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle bazı yapılar da gözden kayboldu.
Karabük'te sis etkisini gösterdi.
Kent merkezinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyretti.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel