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Karabük'te Sis Etkili Oluyor

Karabük'te Sis Etkili Oluyor
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Karabük kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler, görüş mesafesinin azalmasıyla dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, aşırı hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Karabük kent merkezinde sis etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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