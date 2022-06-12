Karabük'te şimşekler görsel şölen sundu - Haberler

Karabük'te şimşekler görsel şölen sundu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur etkili oldu.
Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te iki gündür sağanak yağmur etkili oluyor. Kent genelinde gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşekler görsel şölen sundu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel