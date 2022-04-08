Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattıKARABÜK Karabük'te gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

KARABÜK Karabük'te gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Her saniye çakan şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title