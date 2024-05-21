Karabük'te sıkışan sansar yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Karabük'ün 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde sıkışan sansar yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sansar yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.
Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde sansar yavrusunun bir evin bahçesindeki tel örgüye sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Sansar yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.