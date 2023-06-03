Karabük'te Şiddetli Yağış Toprak Kaymasına Neden Oldu

Karabük'te etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Kentte gün boyu aralıklarla devam eden sağanak sonrası 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlere yakın bir bölgede toprak kayması yaşandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis de toprak kaymasının yaşandığı alana şerit çekerek önlem aldı.