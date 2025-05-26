Karabük'te Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, özellikle Kılavuzlar Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar ve Safranbolu'daki su birikintileri ile dikkat çekti. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.
Karabük'te şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu.
Safranbolu ilçesinde ise sağanak nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi, caddelerde su birikintisi oluştu.
Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel