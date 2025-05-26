Karabük'te Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'te Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, özellikle Kılavuzlar Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar ve Safranbolu'daki su birikintileri ile dikkat çekti. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Karabük'te şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu.

Safranbolu ilçesinde ise sağanak nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi, caddelerde su birikintisi oluştu.

Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.