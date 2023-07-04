Karabük'te Şiddetli Rüzgar Nedeniyle 5 Katlı Bina Çatısı Uçtu

Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşil Mahalle Bilgin Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Düşen çatı, yanındaki Kapullu Mezarlığı'na zarar verdi. Belediye ekipleri çatıyı kaldırdı ve olay yerindeki su birikintileri ile devrilen ağaçları temizledi. Eflani ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.