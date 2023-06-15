Karabük'te seyir halindeki tırın lastikleri yandı
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Karabük'te seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eşref P. idaresindeki 41 AFF 653 plakalı tırın dorsesindeki lastikler, Karabük-Ankara kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Lastiklerin yandığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
Alevler, dorsenin bir bölümüne de sıçradı.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, bazı lastikler yandı, dorsede küçük hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel