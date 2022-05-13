Karabük'te seyir halindeki tır yandı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan tırda hasar meydana geldi.

A.K. idaresindeki 06 BCA 553 plakalı cam hammaddesi yüklü tır, Safranbolu-Kastamonu kara yolunun Yazı köyü kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.