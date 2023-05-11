Karabük'te seyir halindeki tır alev aldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan tırda hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan tırda hasar oluştu.
Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkisinde Cihan Erdoğan idaresindeki 06 FS 0963 plakalı cam tozu yüklü tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel