Karabük'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mesut D. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çerçen köyünde Mesut D. idaresindeki 06 EFP 290 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.