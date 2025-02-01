İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Karabük'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Karabük'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mesut D. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çerçen köyünde Mesut D. idaresindeki 06 EFP 290 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
img

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı
img

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
img

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.