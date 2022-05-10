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Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen 78 AJ 552 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle yakınında, motorundan alev alması üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu.

Alevlere, yoldan geçen sürücüler yangın tüpüyle müdahale etti, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobilde hasar oluştu. Otomobil yangını nedeniyle bulvarda trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Atatürk Bulvarı, Otomobil, Karabük, Güncel, Haberler

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