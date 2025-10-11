Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Karabük'te 5000 Evler Köprüsü mevkisinde seyir halindeyken alev alan otomobilde yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek aracını yol kenarına çekti ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
5000 Evler Köprüsü mevkisinde seyreden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Durumu fark edip aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel