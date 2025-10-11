Haberler

Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Karabük'te 5000 Evler Köprüsü mevkisinde seyir halindeyken alev alan otomobilde yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek aracını yol kenarına çekti ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
