Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

5000 Evler Köprüsü mevkisinde seyreden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.