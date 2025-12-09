Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Karabük-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünden alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve otomobilde hasar meydana geldi.
A.E. idaresindeki 45 HE 798 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Asit Köprüsü mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel