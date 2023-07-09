Karabük'te Sel Felaketi: Yollar Ulaşıma Kapandı

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur ve taşan derelerin yarattığı sel nedeniyle Zonguldak-Karabük yolu ile Devrek ve Yenice arasındaki yol ulaşıma kapatıldı. Selin vurduğu bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK'te etkili olan sağanak yağmur ve taşan derelerin yarattığı sel nedeniyle Zonguldak- Karabük yolu ile Devrek ve Yenice arasındaki yol ulaşıma kapatıldı. Selin vurduğu bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur taşkınlara neden oldu. Saatlerdir devam eden sağanak sonrası derelerin taşmasıyla Yenice, Yazıköy ve İncebacaklar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Derelerin yanında bulunan bahçeler sular altında kaldı. Karabük-Yenice ve Zonguldak -Karabük karayolunun Kalabaklı mevkii, sel nedeniyle yolda yaşanan çökmelerin ardından ulaşıma kapatıldı. Selin vurduğu bölgelerde karayolları, İl Özel İdare ve DSİ ekipleri çalışma başlattı.