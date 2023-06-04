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Karabük'te Sel Felaketi: Okulda Temizlik Çalışmaları Başladı

Karabük'te Sel Felaketi: Okulda Temizlik Çalışmaları Başladı

Güncel Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanağın ardından su basan okulda temizlik çalışmaları başladı. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yaşanan şiddetli yağışların ardından sel sularının Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni de etkisi altına aldığı belirtildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanağın ardından su basan okulda temizlik çalışmaları başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yaşanan şiddetli yağışların ardından sel sularının Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni de etkisi altına aldığı belirtildi.

Hızlı ve etkili müdahale sayesinde okulun temizlenmesi ve selin etkilerinin ortadan kaldırılmasının sağlandığı aktarılan açıklamada, "Su basmasının ardından harekete geçen ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak okulun yarın açılabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yarın okulumuz eğitim öğretime açılacak." denildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Anadolu Lisesi Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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