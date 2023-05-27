Karabük'te şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

Karabük İl Özel İdaresince kentteki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Yılın ilk çeyreğinde 5 şehit mezarının yeniden yapıldığı, 3 şehit mezarında da bakım çalışması yapılarak bayrak direkleri yenilendiği aktarılan açıklamada, yıl içinde şehit mezarları yenileme ve bakım çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Karabük İl Özel İdaresince kentteki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel'in talimatları, milletvekilleri ve İl Genel Meclisinin katkılarıyla Karabük merkez ve ilçelerindeki şehit mezarlarında yenileme ve bakım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde 5 şehit mezarının yeniden yapıldığı, 3 şehit mezarında da bakım çalışması yapılarak bayrak direkleri yenilendiği aktarılan açıklamada, yıl içinde şehit mezarları yenileme ve bakım çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.